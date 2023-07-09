أحمد الأحمر يوافق علي تمديد تعاقده مع الزمالك

كشف مصدر مطلع بفريق كرة اليد بنادي الزمالك أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع قائد الفريق أحمد الأحمر لتجديد تعاقده مع الفريق.

واكد المصدر أن أحمد الأحمر تواجد في مقر نادي الزمالك أمس السبت للاتفاق على بعض التفاصيل، وتم الاتفاق على كل شيء.

وعن مدة تجديد التعاقد أشار المصدر إلى أنه، لم يتم حسم الأمر ربما موسم أو موسمين، وسوف يتم حسم الأمر مساء اليوم الأحد وسيتواجد في مقر النادي لتوقيع العقود الجديدة.

واستقرت إدارة نادي الزمالك على استمرار أحمد رمضان مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

وأنهت إدارة الزمالك إجراءات تجديد عقود ثلاثي الفريق أحمد مؤمن صفا ومحمد هشام البسيوني وأحمد حسام.