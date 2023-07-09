الغردقة حلوة.. عمرو أديب يمازح وليد توفيق

قال الفنان وليد توفيق، إن أغنيته الجديدة أصحاب السعادة يهديها لكل أصحاب السعادة في مصر والوطن العربي.



وتابع وليد توفيق خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أنه التقى بالملحن محمد يحيى في دبي وطلب منه أغنية بالصيف ليصورها في مصر، وكان يحضر حفل ملكات جمال بمدينة الغردقة وجهز الأغنية وقرر تصويرها في مدينة الغردقة حتى يرى الناس جمال مصر وتحديدا مدينة الغردقة.

مدينة الغردقة

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "لا بس الغردقة حلو أوي يا وليد بصراحة أنا حبيت الغردقة كنت قولي أجي أساعدك في أي حاجة".