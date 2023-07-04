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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصحاب السعادة.. وليد توفيق يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب.. فيديو

وليد توفيق
وليد توفيق

طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.
 

كلمات الأغنية 

وتقول كلمات الأغنية إيه الجو الحلو اللي زي ده..  بيخلي القلب فرحان كده.. الضحكة بتعلى ومطولة.. والفرحة معانا ومكملة.. والله الله عالقعده واللي فيها..  ويابخت الدنيا بينا.. وياحظه اللي يلاقينا ..إحنا صحاب السعاده..عارفانا وبتنادينا والله مايقطعها عادة.. والله الله عالقعده واللي فيها.. 

 

أحدث أغاني وليد توفيق

 

 في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

 أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

 

أغاني وليد توفيق

 

 طرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. وأغنية “شايفك العالم بحاله” التى يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر.

وليد توفيق المطرب وليد توفيق أصحاب السعادة

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