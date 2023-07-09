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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يسري الشرقاوي: قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يوفر تنافسية عادلة.. فيديو

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

‏قال الدكتور يسري الشرقاوي، ‏مستشار الاستثمار الدولي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن ما يحدث حاليا من قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة للشركات الحكومية سوف يوفر جزءا كبيرا جدا من التنافسية الحيادية.

 

وأضاف "الدكتور يسري الشرقاوي" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن ملف الاستثمار في مصر وفقا للتحديات الاقتصادية الدولية والعالمية كان يواجه العديد من المشاكل وكان القطاع الخاص دائما يشكو من عدم وجود تنافسية عادلة في العمل مع القطاع الحكومي.

 

 

حدث بطء في نمو استثمارات القطاع الخاص

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن مصر عندما خرجت من الأحداث السياسية في عام 2014 حدث بطء في نمو استثمارات القطاع الخاص، لذلك اضطرت الحكومة أن تزيد من استثماراتها الحكومية. 

 

وتابع: زيادة استثمارات الحكومة جاء بناء على سببين، الأول بناء بنية تحتيه للدولة لتجهيز الدولة للقطاع الخاص والسبب الثاني تشجيع القطاع الخاص للدخول في بعض المشروعات ما كان له أن يدخل فيها حتى لو كان معه رأس المال.

الاستثمار الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين إلغاء الإعفاءات الضريبية

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