عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ 5 أشخاص وفقدان 9.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين |فيديو

انهيار أرضي وسط الصين
انهيار أرضي وسط الصين

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الأحد، إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات ودرجات حرارة شديدة في أنحاء كثيرة من البلاد.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جرى إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث أمس السبت، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت وزارة الطوارئ الصينية أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت في حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في مدينة ييتشانج بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنج ذاتية الحكم لقومية توجيا.

ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه 5 أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين، حيث تعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة الأرض، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات حر وفيضانات وجفاف.

الصين انهيار أرضى امطار غزيرة فيضانات درجات حرارة المفقودين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور قدم فروض الولاء والطاعة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

تصدرت التريند.. شاهد ملابس ياسمين صبري بالسعودية تشعل السوشيال ميديا

في ذكراها.. الاسم الحقيقي للفنانة نور الهدى وسر ضرب والدها لها

مشروع "باب مصر" .. مخطط استراتيجى جديد لتنمية شرق القاهرة

3 ضوابط لـ زيادة المرتبات.. مفاجآت تنتظر هؤلاء الموظفين خلال أيام

بدءًا من الغد.. الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ