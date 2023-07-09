إنقاذ 5 أشخاص وفقدان 9.. انهيار أرضي مرعب وسط الصين |فيديو

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الأحد، إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات ودرجات حرارة شديدة في أنحاء كثيرة من البلاد.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، جرى إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث أمس السبت، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت وزارة الطوارئ الصينية أن الانهيار الأرضي الذي يزيد حجمه عن 500 ألف متر مكعب، وقع أمس السبت في حوالى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في مدينة ييتشانج بمقاطعة "هوبي" في موقع لبناء طريق سريع في قرية يويهشان، بمحافظة ووفنج ذاتية الحكم لقومية توجيا.

ووفقا لأحدث بيانات الوزارة تم إنقاذ ما مجموعه 5 أشخاص وإجلاء 17 شخصًا.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين، حيث تعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة الأرض، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات حر وفيضانات وجفاف.