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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة تطلقان ملتقيان للتوظيف بالغربية وبنى سويف

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ملتقيان للتوظيف بمحافظتي الغربية وبنى سويف.

وذلك من خلال مبادرة "توظيف مصر " ومبادرة "طور وغير" بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

وجانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الملتقيات تنفذ في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم .

أشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن هذه الملتقيات تستمر على مدار يومي 8 و9 أغسطس بمشاركة عدد 19 شركة بمحافظة الغربية، تقدم نحو 2629 فرصة بنسبة 40% مؤهلات عليا و 60% مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، وعدد 28 بمحافظة بنى سويف  تقدم نحو 3447 فرصة بنسبة 30% مؤهلات عليا و 70% مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل.

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