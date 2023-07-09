تحويل المدرس للتحقيق.. وزير التعليم يقرر فحص هاتف الطالب المضبوط بالغش الإلكتروني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، إن الطالب الذي يتم رصده من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني أثناء قيامه بالغش باستخدام الهاتف المحمول يتم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

فحص هاتف الطالب المضبوط بالغش الإلكتروني

وأكد الوزير على فحص هاتفه المحمول وفي حال ثبوت اتصاله خلال وقت الامتحان بأحد المدرسين بأي وسيلة من الوسائل سواء عبر اتصال هاتفي أو عبر تطبيقات التواصل المختلفة سيتم تحويل المدرس للتحقيقات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق اجابته في لجنة خاصة، مُشددًا على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واطمأن "حجازي"، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التي يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.