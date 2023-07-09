20 يوم راحة سلبية.. تفاصيل إصابة محمد عبد الرحمن بسبب أمير كرارة

خاص لصدى البلد..

كشف الفنان محمد عبد الرحمن “توتا” عن أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير فيلم “البعبع” والذى يعرض حاليا خاصة أنه يقدم فيه عدد من مشاهد الأكشن الصعبة.

وقال محمد عبد الرحمن فى تصريح خاص لصدى: أرى أن كانت جميع مشاهد الأكشن صعبة للغاية، ولكن يظل مشهد سقوطى من "الجولف كار" هو الأصعب، حيث كان أمير كرارة يقود "الجولف كار" ويطاردنا عدد من أفراد العصابة، وكنت أوجه عدد من الضربات لهم وفجأة ودون سابق انذار سقط خارج "الجولف كار"، وتسبب ذلك فى بعض الاصابات الخفيفة حيث تعرضت الى كدمات قى القدم نتج عنها حصولى على راحة سلبية لمدة 20 يوما.

فيلم البعبع

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام منذ قليل.

وقال أمير كرارة في منشور جديد له:" البعبع مستنيكو بكره في السعودية جدة نتفرج سوا.. علي الفيلم الساعه ٧ إخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين".

جاء ذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.