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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

كشفت الفنانة منى عبد الغنى، خلال برنامجها الستات مايعرفوش يكدبوا ، عن موقف غريب من الفنان إيهاب توفيق ، أثناء دفن الفنان الراحل علاء عبد الخالق. 

وقالت منى عبد الغنى، فى حلقة البرنامج والذى استضافت فيه الفنانة حنان، والتى روت تفاصيل دفن علاء عبد الخالق وكيف قرر إيهاب توفيق النزول إلى القبر معه وجلس بجواره وكان يبكى بحرقة على فراقه بينما كان سيتم إغلاق المدفن عليه بسبب تأخره بجواره. 

شاهد الفيديو هنا 

قالت الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، إن هناك حالة من الحزن خيمت على مصر والوطن العربى بسبب وفاة علاء عبد الخالق.

وأضافت منى عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصرى افندى” أنه رغم غياب الراحل علاء عبد الخالق عن الأضواء طوال 25 عاما قبل وفاته لكن “حب الناس لا يستطيع أحد شراءه”.

علاء عبد الخالق

وأوضحت أن الراحل علاء عبد الخالق كان يحب بيته وعمله، ولم يكن يعانى من أمراض قبل وفاته.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء  بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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الفنانون ينعون علاء عبد الخالق 

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الراحل علاء عبد الخالق وعلى رأسهم عمرو دياب الذى كتب: “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

كما كتب أيضا صابر الرباعي : "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

أما محمد فؤاد فقد نعى الراحل قائلا: إنا لله و إنا إليه راجعون ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق علاء عبد الخالق رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

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