فابريزيو رومانو: أندية أوربية تسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل.. تفاصيل

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رمانو، عن تلقي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي، اهتماما من أندية أوروبية، يعدما تألق مع الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي، من ضمن الأندية التي تريد الحصول لى خدمات إبراهيم عادل، بعد ما قدمه مع منتخب مصر تحت 23 عاما.

وحصد إبراهيم عادل جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، فيما حقق حمزة علاء جائزة أفضل حارس

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بعد احتكم المنتخبين الي الوقت الإضافي.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.