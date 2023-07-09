عقبة: مستوى «100 يوم صحة» غير مسبوق.. وتحقق معنى حياة كريمة للمواطنين|فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إن حملة «100 يوم صحة» مستمرة في تنفيذ ومتابعة كل المبادرات الصحية الرئاسية السابقة من خلال القوافل الطبية وندوات التوعية، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الموجودة في القرى، مشيرًا إلى أن عددها يتخطى 5000 وحدة، وأكد أن الحملة تحقق معنى حياة كريمة للمواطنين بشكل فعلي.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حملة «100 يوم صحة» شملت المواطنين كلهم سواء المرضى أو الأصحاء، إذ إنها تعقد ندوات للأصحاء بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها فضلا عن فحص المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن الحملة شملت المواطنين كلهم بجميع أعمارهم.

حملة «100 يوم صحة» تعد مسحًا طبيًا شاملًا كاملا لعدد كبير للغاية من المواطنين

وأوضح أن حملة «100 يوم صحة» تأتي بجانب المبادرات الصحية السابقة التي شملت الأطفال في البحث عن التقزم والأنيميا وضعف السمع والتطعيمات للأطفال حديثي الولادة، فضلا عن المرأة من خلال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك رعاية كبار السن في الأمراض غير السارية بالنسبة مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي والقلب.

وأشار «عقبة» إلى أن حملة «100 يوم صحة» تعد مسحًا طبيًا شاملًا كاملا لعدد كبير للغاية من المواطنين، متابعا: «أعتقد أن هذا المستوى الكبير من المسح الطبي لم يسبق رؤيته بهذه الصورة في مصر من قبل، ولا يوجد دولة تقوم بهذا المستوى من المسح الطبي بتوقيت محدد مثلما هو موجود بهذه المبادرة».