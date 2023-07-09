سيطرة مصرية.. كاف يعلن التشكيل المثالي لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي أقيمت في المغرب.

وشهد التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا، سيطرة مصرية بتواجد 4 لاعبين من منتخبنا الأولمبي رغم خسارة نهائي البطولة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:



حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر)

الدفاع: زكريا العوادي ( المغرب) - حسام عبد المجيد (مصر) - إبراهيما سيسيه (مالي) - فوزي دوكوريه (مالي).

الوسط: سيدوبا سيسيه (مالي) - مامادو سانجاريه (مالي) - إسماعيل صايباري (المغرب).

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (المغرب) - إبراهيم عادل (مصر) - أسامة فيصل (مصر).



منتخب مصر يضمن مقعدا في الأولمبياد



وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالى، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كئوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزة علاء فاز بجائزة أفضل حارس.