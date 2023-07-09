عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا| تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي.. وشام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

الزمالك
الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

علق شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، علي أنباء صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب شوقي السعيد: “الأهلاوية فاكرين إن لما ياخدوا إمام عاشور تبقي ضربة للزمالك، بالعكس والله بالنسبة لنا هتبقي تأكيد منكم على القيم والمبادئ”.

 

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف آخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن التطورات الجديدة في صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق: “إمام عاشور أقرب إلى الأهلي الآن أكتر من أي وقت مضى.. التحركات الرسمية بدأت”.

 

تستحق حبنا واحترامنا.. شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

احتفلت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة، بعيد ميلاد زوج والدتها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت شام الذهبي صورًا عائلية، وعلقت كاتبة: “كل عام وانت بخير يا اجمل رجل فالدنيا، من يوم ما دخلت حياتنا و انا لاول مرة حسيت بالأمان على صولاتنا.”

الزمالك صفقة إمام عاشور امام عاشور الأهلى شام الذهبي زوج أصالة أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالبوستر الرسمي.. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم البطة الصفرا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف آخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

تستحق حبنا واحترامنا.. شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

طلاب الثانوية العامة بعد الجيولوجيا وعلم النفس: ياريت كل الامتحانات تبقى كده

أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد مع اتحاد جدة.. تفاصيل

زوجة علي الحجار تدعم مشروع 100 سنة غناء

هاردلك يا رجالة وشرفتونا.. عمرو السولية يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي

حفل للتاريخ.. تامر حسني يشيد بجماهير لبنان

ترشيحاتنا

إزالة جميع التشوهات.. الولايات المتحدة والصين تواصلان الحوار رغم الخلافات

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة إجراءات تحصيل مقابل التحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ