السوشيال ميديا| تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي.. وشام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

علق شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق، علي أنباء صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب شوقي السعيد: “الأهلاوية فاكرين إن لما ياخدوا إمام عاشور تبقي ضربة للزمالك، بالعكس والله بالنسبة لنا هتبقي تأكيد منكم على القيم والمبادئ”.

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف آخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن التطورات الجديدة في صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق: “إمام عاشور أقرب إلى الأهلي الآن أكتر من أي وقت مضى.. التحركات الرسمية بدأت”.

تستحق حبنا واحترامنا.. شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالا بعيد ميلاده

احتفلت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة، بعيد ميلاد زوج والدتها فائق حسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت شام الذهبي صورًا عائلية، وعلقت كاتبة: “كل عام وانت بخير يا اجمل رجل فالدنيا، من يوم ما دخلت حياتنا و انا لاول مرة حسيت بالأمان على صولاتنا.”