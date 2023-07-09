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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية تكثف الحملات على 764 منشأة بالدقهلية

حملة تمونية
حملة تمونية

أعلن الدكتور  شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال الأسبوع الماضى  بشن حملات تفتيشية على 764 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

 

يأتي هذا بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

 

وتمكنت الحملات من تحرير  643 محضراً وسحب 23 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 5361  كيلو من أغذية متنوعة و 1322 لتر عصائر و ألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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IMG-20230709-WA0053
ادارة مراقبة الاغذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة مراقبة الأغذية

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