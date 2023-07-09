بعد تحقيقها 6.8 تريليون جنيه.. المالية: جميع المعاملات الإلكترونية مؤمنة ومشفرة تماما

أكد حمدي حسني، مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، أن وزارة المالية تعمل منذ فترة على إنجاز وإتمام التحول الرقمي لجميع أنشطة وتعاملات الوزارة، ومنها عمليات التحول الرقمي والرقمنة التي تشمل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف “حسني"، خلال لقائه علي قناة DMC، ، أن توجه الوزارة الى الانتقال لعمليات الدفع والتحصيل بالوسائل الإلكترونية بدأ منذ عام 2007 مع إنشاء ما يعرف بأسم مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، مؤكداً أنه عبارة عن مجموعة من المنظومات المؤمنة والمشفرة وفقا للمعايير الدولية، ليتم من خلال إدارة أنشطة الوزارة بما فيها عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشار مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، إلى أن جميع المعاملات المالية الإلكترونية مؤمنة ومشفرة تماما ويمكن تتبعها بشكل دقيق، مضيفاً " لو المواطن بيحصل علي خدمة ما والمعاملة تم فيها خطأ علي سبيل المثال، يستطيع المواطن بشكل فوري من خلال التواصل مع البنك المصدر للبطاقة الخاصة به ويقدم اعتراضا ماليا، فيما يتواجد فريق يعمل بشكل يومي في الوزارة من أجل التعامل مع هذه المواقف المختلفة ، والاعتراضات المالية وبحثها وتصويب الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لكل حالة.