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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المخدرات.. مقتل عاطل على يد محام بالقليوبية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

كشف تحريات الأولية فى مقتل عاطل على يد محام بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، نشوب مشادة كلامية فيما بينها تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على المخدرات وطعن كل منهما الآخر، حتى استخلص المحامي السكين وطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر ، بالعثور على جثة شخص مقتولا عند منطقة طريق الصافورى بدائرة المركز وبه عدة طعنات نافذة. 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وتبين وفاة شخص مقيم بمنطقة العرب دائرة المركز وبه 5 طعنات نافذة بالجسد. 

وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة محام ، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعن كل منهما الاخر وأصيب المحامي بطعنة وجرى التحفظ عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأنكر المتهم ارتكابه للواقعة، مبررا أنها مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفه للمرافعة في قضية تخص المجني عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتواصل أجهزة الأمن بمركز شبين القناطر، بتحرياتها للوصول لسبب ارتكاب الواقعة.

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