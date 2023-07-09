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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الخدمات البيطرية عن تطوير حديقة الجيزة: الحيوانات ستظل بداخلها.. تفاصيل

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

علّق اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على انطلاق مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، قائلًا إن لا أحد يكره التطوير.

وأضاف "صابر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن التطوير كان مهمًا جدًا؛ لأن حديقة الحيوان فقدت مركزها العالمي منذ 2004، بسبب تدهور البنية التحتية لها وعدم تطويرها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حيوانات الحديقة كانت تعيش فترة سيئة من حيث الإيواء والأكل والشرب وطريقة المعاملة وكان هذا هو السبب الأساسي للتطوير.

الخبرات الأجنبية

أشار اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن وجود خبراء مصريين يعملون على الاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية عن طريق المطور الرئيسي وهو شركة الإنتاج الحربي المشرفة على المشروع.

وأكد أن الحيوانات لن تخرج خارج الحديقة أثناء مشروع التطوير، مع الحرص على ضمان تكاثر الحيوانات بشكل طبيعي وتغذيتها تحت ظروف صحية وبيئية لا تؤثر على كفائتها.

حديقة الحيوان الخدمات البيطرية الحيوانات الدكتور إيهاب صابر محمد الباز

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