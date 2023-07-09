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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آخر النهار يسلط الضوء على تطوير حديقة الحيوان: ستظل ملك الزراعة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

سلط الإعلامي محمد الباز، الضوء على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الناس قالت وقتها إن الحديقة تُباع وسيتم حرمان المصريين منها لإنشاء متنزه لا يدخله إلا الأغنياء.

وأضاف، أن العمل في تطوير حديقة الحيوان بدأ اليوم ومن المفترض أن يستمر لمدة 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نشرت 12 معلومة يجب أن يعرفها الناس عن مشروع تطوير حديقة الحيوان.

واستعرض «الباز» بيان وزارة الزارعة، والذي يضم 12 حقيقة عن المشروع، وفيما يلي تلك الحقائق:

الحديقة ستظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.


التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة، وعلى رأسها شركة المشروعات للإنتاج الحربي. 


الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004؛ بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.


مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.


جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية. 


تطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، مقابل ايجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام.


الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة، وكل ما هو أثري.


الحديقة ستكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.
الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية، تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.


الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق.
تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها؛ لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.


غلق الحديقتين خلال مدة التطوير، والتي سوف يتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.

 

https://fb.watch/lGIzlC5vvV/?mibextid=Nif5oz

حديقة الحيوان اخر النهار الزراعة محمد الباز الأورمان

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