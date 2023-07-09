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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز: أي حفلات غير معلن عنها على صفحتي " نصب"

ويجز
ويجز

قال مؤدي الراب ويجز، إن هناك العديد من شركات التنظيم التي توهم الجمهور بمشاركته في حفلات لا يعلم عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن حفلاته يعلن عنها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ويجز ستوري عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: أي حفلات غير معلن عنها على صفحتي هي محاولات نصب أو مجرد إشاعات وأكيد لو عندي حفلة في أي مكان مش هخبي عليكم وهعلن عنه قبل شركة حمادة الكانتارا لتنظيم أعياد الميلاد والاسرة والحنة والمناسبات.


وأضاف ويجز: تعبت من كتر ما بعمل الستوري دي، فأنا بقول الناس متسرحش ورا أي صورة وخبر تحتيها أوفرلنا كلنا، وأشوفكم في كل الحفلات اللي جاية ومتنسوش تيجوا بجزمة مريحة عشان تعرفوا تتنططوا.


ايناس مكي لـ المنسي :' بحب ويجز جدا لكن مكي في حته لوحده كرابر وممثل

كشفت الفنانة ايناس مكي عن رأيها في أغاني الراب ومطربينه مؤخرا :' ويجز بحبه جدا ولفت انتباهي، ومستغربتش اللون بتاعه وشدني أنا شخصيا و ماشاء الله الجيل الجديد لقيتهم حافظين كل الجمل ورا بعض".

 

وتحدثت ايناس مكي عن فكرة مقارنة أغاني شقيقها أحمد مكي وأغاني الراب التي تقدم حديثا خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلة :' أحمد في أغاني الراب أو التمثيل أو الكتابة في حته لوحده، 3/4 مطربي الراب بيشتروا الكلمات لكن احمد مكي بتكون فكرته وهو اللي بيكتب الكلمات وأغنية ولعانه كانت إخراجه ودي هتتحسبله إن سكه الاخراج دي أول حد يعملها في مصر هو أحمد.


وتحدثت مكي عن المشاريع التي تتمناها الفترة المقبلة مشيرة أنها تتمنى عمل فيلم سينمائي عن هذا الجيل وعن معاناة السيدة المصرية التي تعاني مع أولادها، ومشاكل الرجال الذين لا يتحملوا المسئولية


يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا  ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.

ويجز

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