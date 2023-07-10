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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: الدولة تشجع وتدعم المصدر بجزء مادي بعد العملية التصديرية.. فيديو

د. نيفين منصور
د. نيفين منصور

قالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك برنامج بدأ منذ سنوات كثيرة لدعم الصادرات المصرية.

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وأضافت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا البرنامج متبع في دول كثيرة مصدرة"، لافته: "الدولة تشجع وتدعم المصدر بجزء مادي بعد العملية التصديرية".

 

وأشار الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،: "للدولة تشجع المصدرين من أجل زيادة التصدير، حيث إنه بعد أن يتم عملية التصدير ويثبت المصدر أن استكمل عملية التصدير تدعمه الدولة بجزء مادى كاش وتعيد له جزء من الفلوس التي صدر بها".

 

وأوضحت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،: "البرنامج دعم صادرات في شكل كاش، وهذا عمل وزارة التجارة والصناعة حيث أنهم لديهم جداول للمصدرين وعمل المصدرين وأين يصدرون لأن هناك بعض من الدول تحتاج إلى دعم أكثر مثل إفريقيا لأنه من الصعب الوصول إليها".

 

واسترسلت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،: "نحتاج لزيادة التعاون التجاري مع أفريقيا بصفة دائمة، وبالتالي تأخذ تصدير لأفريقيا دعم أكثر، فضلا أن قيمة الصادرات تحدد قيمة الدعم الكاش لأنها تدخل في شكل شرائح".

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