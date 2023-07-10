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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انتشار بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم للفنان تامر حسني

تذكرتي تكذب ما نشر حول تذاكر الفنان تامر حسني.. وتعلن عن الأسعار الصحيحة

تامر حسني
تامر حسني

قالت الإعلامية إيمان الحصري، أن شركة "تذكرتي"  قامت بإصدار بيان رسمي لتكذيب ما نشر بأحد الصحف اليوم حول أسعار تذاكر حفلات و فاعليات مهرجان العلمين للفنان تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة 2023.

وأوضحت إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج "مساء DMC" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن البيان ذكر بأنه تم انتشار بعض الأخبار المغلوطة بخصوص أسعار تذاكر أولى حفلات الموسم للفنان تامر حسني، و تم تداول أسعار مخالفة لما هو عليه بالموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

سعر الفرد 7500 جنيه فقط

و أضافت، أن الجريدة التي نشرت الأسعار لم تراعي الدقة في النشر، و نشرت بأن سعر التذكرة في الفئة الأولى هو 75 ألف جنيها و هو ما يخالف الحقيقة، و لكن السعر الرسمي هو 7500 فقط لا غير، و السعر الذي تم الإعلان عنه و نشره بالجريدة هو سعر 10 أفراد في الفئة الأولى و ليس فرد واحد.
 

 

تذكرتى تامر حسني مهرجان العلمين جريدة المصري اليوم سعر تذكرة حفل تامر حسني بالعلمين

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