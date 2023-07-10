شاهد.. وصول النني الي المانيا

أعلن هشام حنفى نجم الأهلي السابق عن وصول النني الي ألمانيا عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وكتب هشام حنفى :"وصول النني إلى ألمانيا مع بعثة آرسنال لبداية معسكر الفريق استعداد للموسم الجديد 📷".

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي بشكتاش التركي، في التعاقد مع الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنالالإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكان محمد النني قد سبق له اللعب في صفوف بشكتاش التركي في موسم 2019-2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.



ووفقًا لصحيفة "صباح سبور" التركية فإن نادي بشكتاش يرغب في التعاقد مع محمد النني ليكون لاعبًا في صفوفالفريق الموسم المقبل.