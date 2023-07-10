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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر قورة: ما حدث في فرنسا مؤشر واضح لتغيير الهوية

ياسر قورة، مساعد
ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إنه من الممكن أن يحدث في مصر، مثلما حدث من فوضى في فرنسا، نتيجة وجود كم هائل وكبير من اللاجئين، ويجب أن نضع مثل هذه التوقعات في الحسبان.

 

وأضاف "ياسر قورة" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن عدد اللاجئين يمثل 9% إضافة على عدد السكان، والدولة لديها طاقة استيعابية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ويجب أن يكون هناك مقابل للإستضافة.


وأكد على ان ما حدث في فرنسا مؤشر واضح لتغيير الهوية، ومن الممكن أن يحدث مثل ذلك داخل مصر، متابعا: هناك مهاجرين متواجدين في مصر منذ أكثر من 15 عام.

 

ولفت إلى ان وجود تجمعات من اللاجئين داخل بعض المدن في مصر، يمثل عبء كبير على الأمن المصري.

 

ياسر قورة فرنسا اللاجئين حزب الوفد اخبار التوك شو

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