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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطور جديد في حادث دهس صيدلانية حتى الموت في القاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلن المتحدث العسكري، عن تطور جديد في حادث دهس صيدلانية حتى الموت وإصابة أفراد أسرتها في منطقة القاهرة الجديدة.

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان جديد، إنه استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال الواقعة، أفاد المدعي العام العسكري أن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ " جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم.
وأضاف المتحدث العسكري أنه تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

إحالة المتهم للمحكمة العسكرية

وسبق أن أعلن المتحدث العسكري، في 4 يوليو الجاري، إحالة المتهم للمحكمة العسكرية بتهمة القتل العمد والشروع فيه، وأنه تم تحرير المحضر رقم 22 / 23 بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وشهدت منطقة القاهرة الجديدة واقعة دهس صيدلانية وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة، إضافة لآخر كان برفقتهم في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكشفت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادث، أن المتهم المتسبب في الحادث قاد السيارة ودهس الصيدلانية عمدا بسبب ما تردد عن قيام أحد أبنائها بخدش سيارته، وفق شهود.

أسفر الحادث عن مصرع الصيدلانية متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، وأصيب الأب (طبيب بيطري)، كما أصيب أطفالهما الثلاثة بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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وأفاد شهود عيان أن الزوجة المتوفاة اسمها بسمة، زوجة الطبيب البيطري حمدان زكي (يعمل بالخارج)، وكانوا في إجازة لزيارة أهلهم خلال فترة عيد الأضحى.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، في 4 يوليو الجاري، كشف أنه أسند إلى المتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

المتحدث العسكري حادث دهس دهس صيدلانية القاهرة الجديدة محكمة الجنايات العسكرية

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