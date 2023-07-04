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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

العقيد غريب عبد الحافظ
العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

تم تحرير المحضر رقم 22 / 23 بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

المتحدث العسكري

وأوضح العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أن  النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم 170 / 2023 "جنايات عسكرية" شرق القاهرة.

وكشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أنه أسند للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه إحتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري أن  القوات المسلحة تؤكد على كامل إحترامها لمبدأ سيادة القانون.

كما تقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت منطقة القاهرة الجديدة قد شهدت واقعة دهس طبيبة وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة بالإضافة لطبيب آخر كان برفقتهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتم فحص مكان الحادث، وكاميرات المراقبة بالمكان، حيث قام قائد السيارة المتسبب فى الحادث بتسليم نفسه للشرطة، وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة فى الواقعة التى رصدت الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، ووجود متوفية  ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بـ عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية بمستشفى وتوفيت بنزيف فى المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيبا بيطريا، وإصابة أطفالها الثلاثة بجروح متفرقة، واصيب طبيب آخر كان برفقتهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ القوات المسلحة النيابة العسكرية التجمع الاول

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القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

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