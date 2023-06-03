المتحدث العسكري:مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد تأمين مصري نتيجة عملية تهريب مخدرات

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه في فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة ۲ آخرين.

المتحدث العسكري

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد المتحدث العسكري أنه جاري إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واختتم المتحدث العسكري بيانه بتوجيه خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.