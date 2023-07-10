ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34305 طن تشمل : 1200 طن حديد تسليح و 13594 طن كلينكر و 4550 طن يوريا و 2878 طن رمل و 12083 طن بضائع متنوعة .

كما أضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة 32386 طن تشمل : 1323 طن خشب زان و 1366 طن ابلاكاش و 150 طن صودا معبأ و 1282 طن فول صويا و 6672 طن فول و 1551 طن عدس و 843 طن خردة و 8850 طن قمح و 6491 طن ذرة و 1584 طن أرز و 1459 طن بذرة صويا و 2407 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 815 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 320 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة .

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل من القمح 170630 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231964 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3958 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5289 شاحنة .