حبس 20 متهما لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 20 عاطلا بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال حملة أمنية مكبرة، وارسال عينه للمعمل الجنائي لفحصها.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد شنت ، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (20) قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 20 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة بقيادة اللواء عمرو ابوريه حكمدار امن القليوبية تنفيذ (8161) حكم قضائى متنوع، وضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.