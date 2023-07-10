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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان شوقي: جعفر العمدة تقليد لمسلسل بيت الباشا.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت الفنانة حنان شوقي، تفاصيل التشابه بين مسلسل جعفر العمدة الذي قدمه الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل بيت الباشا الذي شاركت في بطولته عام 2010.

وقالت حنان شوقي خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": "مسلسل "جعفر العمدة" هو نفسه "بيت الباشا" أنا عملت الأصل، مليش دعوة مين قلد ومين عمل إيه، المسلسل على اليوتيوب مسلسل "بيت الباشا" صلاح السعدني متجوز 4 وأستاذ نور الشريف عملها، الموضوع مش جديد، إحنا مفيش عندنا كتابة بجد محتاجين لكتاب يكتبوا، بشير الديك قاعد في بيته".

وعبرت الفنانة حنان شوقي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك ، عن إعجابها بأداء الفنانة هالة صدقي ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة ” .

وقالت حنان شوقي : هالة صدقي جامدة جدا ، بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصادوا .. الله أكبر .

كانت أخر أعمال حنان شوقى عرض "اشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن انجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبد الغني زكى، أغانى مصطفي الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

العرض ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الاخراج : وليد سعد ومحمود كامل وهشام ابراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف .

البطولة للفنانين "طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار  سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات" .

الفنانة حنان شوقي حنان شوقى مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة محمد رمضان

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