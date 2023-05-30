بطولة حنان شوقي.. افتتاح “اشهد يا زمان" على مسرح البالون الخميس المقبل

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الغنائي الاستعراضى "اشهد يا زمان" فى التاسعة من مساء يوم الخميس الأول من يونيو المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة.

"اشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن انجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبد الغني زكى، أغانى مصطفي الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

العرض ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الاخراج : وليد سعد ومحمود كامل وهشام ابراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف .

البطولة للفنانين "طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات" .

وقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الفنان عادل عبده، العرض المسرحي زقاق المدق، للجمهور، على مسرح البالون، في عيد الفطر الماضي.

يذكر أن العرض المسرحي زقاق المدق، مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ووضع الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، ومن إخراج عادل عبده.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي مجموعة من النجوم، وهم: دنيا عبد العزيز، حسان العربي، بثينة رشوان، مجدى فكرى، بهاء ثروت، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد، سيد عبد الرحمن، هاني عبد الهادي، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، سارة مصطفى، ياسر يني.