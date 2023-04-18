عرض «زقاق المدق» على مسرح البالون أول أيام عيد الفطر

الموسم الجديد للعرض المسرحي زقاق المدق .. يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الفنان عادل عبده، العرض المسرحي زقاق المدق، للجمهور، الذي يعود إلى مسرح البالون، بدءًا من أول أيام عيد الفطر، الساعة 9 مساءً.

أبطال العرض المسرحي

يذكر أن العرض المسرحي زقاق المدق، مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ووضع الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، ومن إخراج عادل عبده.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي مجموعة من النجوم، وهم: دنيا عبد العزيز، حسان العربي، بثينة رشوان، مجدى فكرى، بهاء ثروت، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد، سيد عبد الرحمن، هاني عبد الهادي، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، سارة مصطفى، ياسر يني.

رواية نجيب محفوظ

تعد زقاق المدق، واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ، نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف.

تدور أحداث الرواية بهذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن العشرين، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.