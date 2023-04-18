عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض «زقاق المدق» على مسرح البالون أول أيام عيد الفطر

مسرحية زقاق المدق
مسرحية زقاق المدق

الموسم الجديد للعرض المسرحي زقاق المدق .. يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الفنان عادل عبده، العرض المسرحي زقاق المدق، للجمهور، الذي يعود إلى مسرح البالون، بدءًا من أول أيام عيد الفطر، الساعة 9 مساءً.

الإيسيسكو تؤكد ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لحفظ تراث العالم الإسلامي

فراشات الباليه تحلق على خشبة مسرح 23 يوليو في ليالي رمضان

العرض المسرحي راشومون في ختام نوادي المسرح بالإسماعيلية

بالفنون التلقائية.. ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالي رمضان

إنشاد وتنورة في سهرات وليال رمضانية بثقافة الجيزة

صباحين وحتة.. عرض مسرحي بثقافة بورسعيد

محطات في حياة أشهر رسامة بالقرن الثامن عشر «إليزابيث لويز فيغ لوبرون»

في ذكراه.. أقوال شهيرة للروائي الفرنسي أناتول فرانس

تحت شعار أنا صائم اليوم.. إيسيسكو تحتفي بـ90 طفلا من العالم الإسلامي

أزمة نتفليكس|زاهي حواس يحسم الجدل: الملكة كليوباترا يونانية لكنها تمصرت وبشرتها بيضاء..تفاصيل

أبطال العرض المسرحي 

يذكر أن العرض المسرحي زقاق المدق، مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ووضع الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، ومن إخراج عادل عبده.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي مجموعة من النجوم، وهم: دنيا عبد العزيز، حسان العربي، بثينة رشوان، مجدى فكرى، بهاء ثروت،  شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبدالله سعد،  سيد عبد الرحمن، هاني عبد الهادي، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، سارة مصطفى، ياسر يني.

 

رواية نجيب محفوظ

تعد زقاق المدق، واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ، نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف.

تدور أحداث الرواية  بهذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن العشرين، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

زقاق المدق عيد الفطر عادل عبده دنيا عبد العزيز نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

موضوعات متعلقة

الإيسيسكو تؤكد ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لحفظ تراث العالم الإسلامي

فراشات الباليه تحلق على خشبة مسرح 23 يوليو في ليالي رمضان

العرض المسرحي راشومون في ختام نوادي المسرح بالإسماعيلية

بالفنون التلقائية.. ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالي رمضان

إنشاد وتنورة في سهرات وليال رمضانية بثقافة الجيزة

صباحين وحتة.. عرض مسرحي بثقافة بورسعيد

محطات في حياة أشهر رسامة بالقرن الثامن عشر «إليزابيث لويز فيغ لوبرون»

في ذكراه.. أقوال شهيرة للروائي الفرنسي أناتول فرانس

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ