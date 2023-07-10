تراجع الدولار ووفرة المعروض يدفعان الذهب للهبوط

تراجعت أسعار تلذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين، لتسجل مستوى 1923 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1852 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.

أوضح، أن تراجع الدولار بالسوق السوداء ووفرة المعروض من الذهب المصاحب للمصريين العائدين من الخارج، دفع الأسعار للتراجع.

أضاف، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 95 جنيهًا، وبنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2270 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5دولارات، وبنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا.