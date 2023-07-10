التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا بعنوان تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية

أطلق مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية" لمجموعة من طلاب كلية العلوم بجامعة قناة السويس، والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2023.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب على ربط التطبيقات الحديثة في الرياضيات و الإحصاء بالحياة العملية، واستخداماتها المختلفة في الواقع، وذلك من خلال تدريب الطلاب علي استخدام برامج التحليل الإحصائي والرياضي الجاهزة ومنها SPSS ،و MATHCAD ،و Lingo.

كما سيتضمن البرنامج ندوة عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع والدولة، وذلك لرفع الوعي لديهم ببعض القضايا ذات الأهمية.

هذا ويشارك في التدريب نخبة من شباب وأساتذة المركز المتميزين تحت الإشراف العلمي للأستاذة الدكتورة زلفى شلبي، ورعاية أ.د. بسمة محرم الحداد مدير المركز.



