ضبط 5 أطنان أعلاف مخلوطة بقمح محلي قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، انه تم تشكيل حملة برئاستها يرافقها عبد الكريم عوض الله والسيد بلاسى مساعدى مدير المديرية ومحمد سليمان مدير إدارة تموين فاقوس وأثناء مرور الحملة بالطريق الرئيسى فاقوس الصالحية القديمة وامام قرية العزازي مركز فاقوس تم ضبط سيارة جامبو محملة باعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023.

وأوضح أنه تم التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 5 أطنان و600 كجم تحت إذن وتصرف النيابة العامة على ذمة المحضر.

وتم تحرير المحضر رقم ( 10619 ) لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس ضد صاحب المضبوطات لحيازته ونقله اعلاف حيوانية مخلوطة بنسبة كبيرة من القمح المحلي حصاد موسم 2023 واستخدام القمح في خلط الأعلاف بدلاً من توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بدون الترخيص له بذلك من الجهات المختصة.