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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شخص يتخلص من زوجته بطعنها بسلاح أبيض في الشرقية.. والأمن يضبط المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط زوج تخلص من حياة زوجته ، بقرية كفر عجيبة دائرة مركز ههيا عن طريق طعنها بسلاح أبيض سكين أودى بحياتها، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة ، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا باستقبال ربة منزل مصابة بطعنه نافذة أدت إلى وفاتها ، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها علي يد زوجها والذي أقدم علي طعتها اثر نشوب خلافات بينهم وتم ضبط الزوج المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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