قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
شملت المطارات والمناطق الآثرية .. تفاصيل تأمين الكهرباء استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح
رئيس وزراء الكويت: مواقف مصر الداعمة لبلادنا "واضحة".. ولقاء اليوم لتكريس العلاقات الوطيدة
بتروجيت: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر

الأب القدوه. المهندس علي نظير
الأب القدوه. المهندس علي نظير
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد عن اختيار المهندس علي نظير  " الأب القدوه"  علي مستوي الجمهورية .


نشا الأب" المهندس علي نظير"  في أسرة فقيرة تخرج في كلية العلوم ثم حصل وظيفة حكومية. وتزوج ،رغم محدودية الإمكانيات، ورزق بابنته الأولى وواجه تحدي إنجاب ثلاث بنات متتاليات. ولدت ابنته الثالثة بمشكلة صحية، بصبره وتحمله عناء السفر كتب الله لها الشفاء بعد إنجاب ابنتين أخريين رزقه الله بولد، لكنه توفي قبل أن يتم عامه الأول، ثم رزقه الله بفتاة أخرى لا تلبث إلا ان لحقت باخيها، لكنه استمر في مواجهة الحياة بثبات بحث عن فرص عمل إضافية

 وحصل على دورات تدريبية في التنقيب عن النفط، حتى أصبح خبيرا في الجيولوجيا حرص على أن تتلقى كل واحدة من بناته تعليما عاليا، بعد دوره في المشاركة السياسية والمجتمعية بارزا فشجع بناته على الانخراط في المجتمع، وظل يروى الاحفاده قصص التاريخ، حيث كان الحديث عن مصر حاضرًا في كل جلساته ايمانا منه ان حب الوطن هو الانتماء الحقيقي. كان يصطحب بناته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. حصلت إحداهن على جوائز وظيفية، وأخرى تقلدت مناصب في الأحزاب السياسية

كما انه كان داعم لاحفاده ، مؤكدا أن الأبوة تمتد لما بعد التربية. يرى أن نجاح بناته هو أعظم إرث تركه وراءه، ويعتز بلقب "أبو البنات" باعتباره أعظم إنجاز في حياته.


وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  أن اختيار الاب القدوه لم يأتي من عبث ولكن  عطائه في رعاية أسرته وأداء رسالته علي اكمل وجه نحوهم وتقديمهم كنماذج مضيئه  ومشرفه لخدمة المجتمع .
وأضاف أنه تم اختياره الاب القدوه من أبناء الوادي الجديد  لعام ٢٠٢٥ وتم تكريمه في احتفالية الوزاره  بحضور  الدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغداء ضمن تمكين

وفد سياحي

وفد سياحي يزور مسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بكفر الشيخ | صور

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد