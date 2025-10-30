كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد عن اختيار المهندس علي نظير " الأب القدوه" علي مستوي الجمهورية .



نشا الأب" المهندس علي نظير" في أسرة فقيرة تخرج في كلية العلوم ثم حصل وظيفة حكومية. وتزوج ،رغم محدودية الإمكانيات، ورزق بابنته الأولى وواجه تحدي إنجاب ثلاث بنات متتاليات. ولدت ابنته الثالثة بمشكلة صحية، بصبره وتحمله عناء السفر كتب الله لها الشفاء بعد إنجاب ابنتين أخريين رزقه الله بولد، لكنه توفي قبل أن يتم عامه الأول، ثم رزقه الله بفتاة أخرى لا تلبث إلا ان لحقت باخيها، لكنه استمر في مواجهة الحياة بثبات بحث عن فرص عمل إضافية

وحصل على دورات تدريبية في التنقيب عن النفط، حتى أصبح خبيرا في الجيولوجيا حرص على أن تتلقى كل واحدة من بناته تعليما عاليا، بعد دوره في المشاركة السياسية والمجتمعية بارزا فشجع بناته على الانخراط في المجتمع، وظل يروى الاحفاده قصص التاريخ، حيث كان الحديث عن مصر حاضرًا في كل جلساته ايمانا منه ان حب الوطن هو الانتماء الحقيقي. كان يصطحب بناته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. حصلت إحداهن على جوائز وظيفية، وأخرى تقلدت مناصب في الأحزاب السياسية

كما انه كان داعم لاحفاده ، مؤكدا أن الأبوة تمتد لما بعد التربية. يرى أن نجاح بناته هو أعظم إرث تركه وراءه، ويعتز بلقب "أبو البنات" باعتباره أعظم إنجاز في حياته.



وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن اختيار الاب القدوه لم يأتي من عبث ولكن عطائه في رعاية أسرته وأداء رسالته علي اكمل وجه نحوهم وتقديمهم كنماذج مضيئه ومشرفه لخدمة المجتمع .

وأضاف أنه تم اختياره الاب القدوه من أبناء الوادي الجديد لعام ٢٠٢٥ وتم تكريمه في احتفالية الوزاره بحضور الدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.