قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
65 دولة يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة.. بجواز السفر فقط
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسكان النواب: القيادة السياسية نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة بالتنمية العمرانية

وحدات سكنية
وحدات سكنية
هاني حسين

قال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، إن ماتم تحقيقه من إنجازات على مدار 7000 آلاف عام، تم تحقيقه في 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام البلاد.

وتابع النائب أمين مسعود ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، " أن التنمية العمرانية،  قاطرة التنمية ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات الأخرى.

وتابع أن القيادة السياسية نجحت نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة في التنمية العمرانية، مضيفاً إن ماتم في سبعة آلاف عام من عمر الدولة المصرية تم تعمير 7% فقط من مساحة البلاد، بينما خلال السبع سنوات الأخيرة نجحت القيادة السياسية في مضاعفة هذه النسبة إلى 14% من مساحة الجمهورية.

وأشاد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية بنقل المواطنين من العشوائيات إلى منطقة الاسمرات.

وتابع النائب أمين مسعود  “ العيال وشها نورت بعد نقلهم من الأماكن غير الآمنة إلى الاسمرات”، موضحا  أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وناجحة في ملف التنمية الحضرية والعمرانية.

وأكمل :" مصر تسير بخطى ثابتة في ملف التعمير،  لأن التنمية العمرانية هي قاطرة التنمية ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات الأخرى.

وتابع النائب أمين مسعود ، أن أزمة تسعير العقارات في مصر يعود سببها إلى الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار ، حيث قام المطورون العقاريون بتسعير العقارات على أساس سعر الدولار الذي ارتفع في الفترة الماضية، مضيفا أنه عندما استقر سعر الدولار في السوق ، ونجحت الحكومة في التصدي للسوق السوداء للدولار ، لم يتمكن المطورين العقاريين النزول بأسعار العقارات.

الإسكان التطوير العشوائيات مشروعات الإسكان تطوير العشوائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الهيئة المصرية للكتاب تقدم خصومات 25% على إصداراتها احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية والخدمية ويوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجّه برفع الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد