إسكان النواب: القيادة السياسية نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة بالتنمية العمرانية

قال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، إن ماتم تحقيقه من إنجازات على مدار 7000 آلاف عام، تم تحقيقه في 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام البلاد.

وتابع النائب أمين مسعود ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، " أن التنمية العمرانية، قاطرة التنمية ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات الأخرى.

وتابع أن القيادة السياسية نجحت نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة في التنمية العمرانية، مضيفاً إن ماتم في سبعة آلاف عام من عمر الدولة المصرية تم تعمير 7% فقط من مساحة البلاد، بينما خلال السبع سنوات الأخيرة نجحت القيادة السياسية في مضاعفة هذه النسبة إلى 14% من مساحة الجمهورية.

وأشاد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصرية بنقل المواطنين من العشوائيات إلى منطقة الاسمرات.

وتابع النائب أمين مسعود “ العيال وشها نورت بعد نقلهم من الأماكن غير الآمنة إلى الاسمرات”، موضحا أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وناجحة في ملف التنمية الحضرية والعمرانية.

وأكمل :" مصر تسير بخطى ثابتة في ملف التعمير، لأن التنمية العمرانية هي قاطرة التنمية ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات الأخرى.

وتابع النائب أمين مسعود ، أن أزمة تسعير العقارات في مصر يعود سببها إلى الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار ، حيث قام المطورون العقاريون بتسعير العقارات على أساس سعر الدولار الذي ارتفع في الفترة الماضية، مضيفا أنه عندما استقر سعر الدولار في السوق ، ونجحت الحكومة في التصدي للسوق السوداء للدولار ، لم يتمكن المطورين العقاريين النزول بأسعار العقارات.