3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري

يعاني فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي من هوجة الإصابات قبل مواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل فى إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتعرض 3 نجوم بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ الإصابة في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت مساء أمس الأربعاء والذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في بطولة الدوري الممتاز.



ويرصد صدى البلد في هذا التقرير تفاصيل إصابة 3 نجوم بصفوف النادي الأهلي على هامش لقاء المارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت مساء أمس الأربعاء.





إصابة تريزيجيه نجم الأهلي يعاني محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في الضهر عقب مباراة بتروجيت بالأمس.



وقرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خضوع محمود حسن تريزيجيه لفحص طبي غدًا الجمعة في مران الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي.





إصابة زيزو نجم الأهلي

يعاني أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في العضلة الضامة عقب مباراة بتروجيت بالأمس.



إصابة ظهير الأهلي

يعاني محمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في العضلة الخلفية عقب مباراة بتروجيت بالأمس.



وقرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خضوع محمد شكري لفحص طبي غدًا الجمعة في مران الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي.