قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 منتصف الليل تعود 11 مساء.. جهز ساعتك لـ التوقيت الشتوي اليوم
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري

مباراة الأهلي وبتروجيت
مباراة الأهلي وبتروجيت
يسري غازي

يعاني فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي من هوجة الإصابات قبل مواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل فى إطار الجولة الثالثة عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نادي المصري البورسعيدي مساء يوم الأحد القادم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.
 

وتعرض 3 نجوم بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ الإصابة في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت مساء أمس الأربعاء والذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في بطولة الدوري الممتاز.
 

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير تفاصيل إصابة 3 نجوم بصفوف النادي الأهلي على هامش لقاء المارد الأحمر أمام نظيره فريق بتروجيت مساء أمس الأربعاء.
 


إصابة تريزيجيه نجم الأهلي يعاني محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في الضهر عقب مباراة بتروجيت بالأمس.
 

محمود حسن تريزيجيه شعر ببعض الآلام في الضهر عقب مباراة بتروجيت بالأمس وكانت سببًا في تبديله خلال المباراة.
 

وقرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خضوع محمود حسن تريزيجيه لفحص طبي غدًا الجمعة في مران الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي.
 


إصابة زيزو نجم الأهلي 
 يعاني أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في العضلة الضامة عقب مباراة بتروجيت بالأمس.
 

أحمد سيد زيزو شعر ببعض الآلام في العضلة الضامة عقب مباراة بتروجيت أمس الثلاثاء.وقرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خضوع أحمد سيد زيزو لفحص طبي غدًا الجمعة في مران الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي.
 


إصابة ظهير الأهلي
 يعاني محمد شكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الآلام في العضلة الخلفية عقب مباراة بتروجيت بالأمس.
 

محمد شكري شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية عقب مباراة بتروجيت بالأمس وكانت سببًا في تبديله خلال المباراة.
 

وقرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، خضوع محمد شكري لفحص طبي غدًا الجمعة في مران الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

الأهلي المصري بتروجيت تريزيجيه زيزو محمد شكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

ميليشيا الدعم السريع

سفير السودان: تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية مطلب شعبي

شاحنات المساعدات

شريان حياة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر إلى غزة

شرم الشيخ

بحضور وفود دولية.. شرم الشيخ تشهد أعمال الجمعية العمومية للإنتوساي

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد