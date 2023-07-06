إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق ابو كبيش – الصالحية.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "عبد الرحمن ف ش" 17 سنة مقيم كوبري ابو كبيش مركز الصالحية مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"موسي ع م" 55 سنة مقيم الطاروطي مصابا بكدمة بالرأس والكتف الايسر و"رضا ع ع" 50 سنة مقيم ابو شلبي دائرة مركز الصالحية مصابا بكدمة بالصدر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بطريق ابو كبيش – الصالحية وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.