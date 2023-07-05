إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطرق بلبيس السلام امام مفرخ البيض بالطريق الأوسطي دائرة مركز بلبيس.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "هشام ع ح" 25 سنة و"نعمة ع م" 37 سنة و"نادية م ع" 40 سنة و"فرحان س ع" 9 سنوات و"نادية ا ام" 32 سنة جميعهم مقيمين عرب العيايدة دائرة مركز بلبيس مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطرق بلبيس السلام امام مفرخ البيض بالطريق الأوسطي دائرة مركز بلبيس.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.