مصرع شخص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق منشأة أبو شلبي، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر باستقبال "عامر. ع. م"، 60 سنة، مقيم بمنشاة أبو شلبي "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق منشأة أبو شلبي.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.