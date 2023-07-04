مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة بالشرقية.. أسماء

لقيت سيدة مصرعها فيما اصيب اثنين أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصام تروسيكل بسيارة بطريق سنهوت – منيا القمح وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي احت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "نسمة ا ف" 25 سنة مقيمه المجازر دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي و"ناهد س م" 26 سنة مصابة بكسر بالذراع الايسر و"خالد ح ح" 33 سنة مقيم المجازر مصابا بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر وقوع حادث تصام تروسيكل بسيارة بطريق سنهوت – منيا القمح وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي منيا القمح وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي احت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.