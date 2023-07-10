أسيل عمران تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسيل في الصور بإطلالة مميزة، اعتمدت فيها على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

يذكر أن الفنانة أسيل عمران قد شاركت متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت اسيل في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية بدلة صفراء ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

يُذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عمران أول سفيرة سعودية للنيات الحسنة.

وأضافت المؤسسة الدولية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "يسعدنا أن تكون أسيل أول سفيرة سعودية للنيات الحسنة للمفوضية. إن التزامها وتفانيها في تسليط الضوء على عمل المفوضية يستحقان كل الثناء والتقدير. ونحن على ثقةٍ بأن انضمامها إلينا سوف يؤثّر كثيراً في رفع مستوى الوعي حول محنة النازحين قسراً في كل أنحاء العالم".