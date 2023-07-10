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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طالب يطعن مدرس دخل فصله في بريطانيا .. ما القصة ؟

طالب مراهق يطعنا
طالب مراهق يطعنا مدرس دخل فصل ببريطانيا

فرضت الشرطة "إغلاقًا" على مدرسة ردًا على حادث وقع صباح اليوم (الاثنين 10 يوليو) عقب ورود أنباء تفيد بأن طالبًا طعن مدرسًا. 

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، هرعت خدمات الطوارئ - بما في ذلك ضباط الشرطة المسلحين - إلى مكان الحادث في مدرسة Tewkesbury في جلوسيسترشاير. 

أكدت شرطة جلوسيسترشاير أنه تم القبض على صبي في سن المراهقة على صلة بالحادث، وأكدوا أيضًا نقل المدرس  إلى المستشفى يشتبه في إصابته بطعنة.

 وقال بيان صادر عن شرطة جلوسيسترشاير: "نُقل شخص بالغ إلى المستشفى يشتبه في إصابته بطعنة في أعقاب حادثة وقعت في مدرسة توكيسبيري.

واضاف البيان  "تم استدعاؤنا في حوالي الساعة 9.10 صباحًا اليوم (الإثنين) بتقرير أن تلميذًا قد طعن مدرسًا. "تم القبض على صبي على صلة بالحادث".

مدرسة طالب مدرس طعن مدرس

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