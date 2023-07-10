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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بـ قرى قوص

اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

جاء ذلك علي هامش زيارته لمشروع توسعات محطة معالجة قوص، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والعقيد حازم محمد أبوالعز، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعينى، رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

واستعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص والبالغ عددها 175 مشروع بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروعا بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروع بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروعا بقطاع الكهرباء ، 26 مشروعا بقطاع مياه الشرب، 18 مشروعا بقطاع الطرق .

وقال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف الداودى، أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

قنا قوص حياة كريمة التنمية المحلية قطاع الطرق كفاءة البنية التحتية

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