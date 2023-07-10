تمهيداً لافتتاحها تجريبيا.. محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الكلالسة 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لتلك المشروعات بجميع قري المحافظة.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

تفقد محافظ قنا، منطقة المشروعات الخدمية التى تقع على مساحة ٧٢٠٠م ، وتضم ٤ منشآت خدمية هى" وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل"، كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية المقام على مساحة ١١٢٠ م، بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪ ، و يضم ٢ صالة استقبال، ٣ حضانات، ٢ غرف تخاطب، ٢ ورشة تدريب، فصل محو أميه، معرض منتجات، مركز تنظيم أسرة، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، غرفة علاج طبيعى، صالة ألعاب رياضية، غرفة عزل، غرفة كهرباء، مكاتب إدارية، ٦ دورات مياه من ضمنها دورتى مياة مجهزين لذوى الإحتياجات الخاصة.

وتابع الداودى، جولته بتفقد وحدة طب الأسرة، المقامة على مساحة ١٣٠٠ م وتتكون من ٣ طوابق، حيث يضم الدور الأرضى" العيادات، التعقيم، الصيدلية، الأرشيف"، ويحتوي الدور الأول علوي على" العيادات، المعمل، الإدارة، غرف الكهرباء"، ويضم الدور الثاني على"غرف سكن - المخازن" مؤكداً أنه تم تنفيذ الوحدة طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لأهالى القرية.

كما تفقد محافظ قنا ، مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة ، المقام علي مساحة ٧٠٥ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل"مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب تموين"، وسوف يخدم حوالى ٦٥ ألف مواطن من أهالى القرية.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن نسبة التنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ وجارى تأثيث المبنى، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبى به فى أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى للحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد الداودى، مبنى مجمع الخدمات الزراعية المقام على مساحة ٣٣٠ م٢، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى ١٠٠٪؜، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، موضحاً ب أنه سوف يحدث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.



