حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي بشوارع مدينة قنا 

نفذت إدارة مياه قنا ، أعمال تطهير لشبكة الصرف الصحي لعدد من الشوارع بمدينة قنا ، ضمن الخطة الدورية التى تنفذها شركة المياه، بكافة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى.

تضمنت أعمال التطهير " منطقة مستشفى قنا العام و عزبة حامد، منطقة النحال و شارع الحاكم العسكري و المعصرة، شارع الميناء النهري، شارع النزهة، والمنشية".



قال المهندس محمد بهاء، مدير فرع شركة المياه بمدينة قنا ، انه يتم تنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقاً من قبل الشركة لشبكات وخطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، كما يتم تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الأزمات واستجابة لشكاوى المواطنين من وجود أى طفوحات، ومتابعة المناطق الساخنة.

وأضاف مدير فرع شركة المياه بمدينة قنا ، أن ذلك يتم إما بالآلات اليدوية أو بمعدات الشركة وذلك باستخدام النافوري والسيارة المدمجة فى تطهير الشبكة والبيارات لتفادى حدوث أى طفوحات أو انسدادات مفاجئة.

وتقدم المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، بالشكر لرجال شبكات الصرف الصحى و جميع القائمين على أعمال تطهير شبكات صرف صحى بقنا، لما بذلوه من جهد ملموس على مدار الأيام الماضية و ذلك بعمل تطهير كلى للشبكات بمدينة قنا.