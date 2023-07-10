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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة النقل تقرر إلغاء جميع السلالم ومواقف الميكروباص بالطريق الدائري |تفاصيل

تطوير الطريق الدائري
تطوير الطريق الدائري

تسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الاعمال الجاري تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير لإحداث طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

النقل الذكي (ITS)

وأوضح وزير النقل أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) التي بلغت نسبة تنفيذها 18% ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%  ما يتم  تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.

ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب سيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

إلغاء كل السلالم

وقررت وزارة النقل ضمن خطة تطوير الدائري إنشاء طريق خدمة سطحي، وتخصيصه للحركة المرورية أسفل الدائري قبل المطالع والمنازل مع إلغاء السلالم بشكل نهائي، كما سيتم إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الدائري.

وقال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في تصريحات سابقة إن هناك توجيهًا بإنشاء مرائب سيارات في كل الطرق والميادين الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء كل السلالم المؤدية للطريق الدائري.

الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري

وأوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من تطوير الطريق الدائري، تم الانتهاء من الأعمال فى المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مروراً بالاوتوستراد حتى المريوطية، بطول 76 كم، وجاري الإنتهاء من المرحلة الثانية.

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