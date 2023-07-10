طارق الشناوى: مشروع الأساتذة رائع ويحافظ على التراث الموسيقى العربى.. خاص

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى مشروع الأساتذة الذى انطلق منذ أيام قليلة و يهدف إلى إعادة التراث الموسيقي مجددا والحفاظ عليه وهو المشروع الذى أطلقه الفنان مدحت صالح بالتعاون مع دار الأوبرا.

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص لصدى البلد: إن مشروع الأساتذة رائع ويحافظ على التراث الموسيقى العربى وهو من القضايا المهمة بالنسبة لنا وكنا ننادى به باستمرار.

وأضاف طارق الشناوى: أتصور أن هذا المشروع الذى أطلقه مدحت صالح وفكرة جيدة من جانب إلا أنه ليس مشروع فرد ولكنه مؤسسة كاملة ومدحت صالح أحد الأسلحة المهمة فى توثيق التراث الموسيقى بطريقة عصرية كما قدمه لنا ولكن لابد من مشاركة مطربين ومطربات سواء من مصر أو خارجها ويتم التخطيط لإحياء حفلات فنية حتى يدر هذا المشروع أرباحا ويحقق النجاح بشكل أكبر.

حفل الأساتذة

وانطلق منذ أيام حفل الأساتذة للمطرب مدحت صالح بحضور جماهيري ضخم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، بدأ الحفل تحت قيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بعزف أغنية ايه هو دا من ألحان محمد عبدالوهاب، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "الحياة".

وغنى مدحت صالح قولوله الحقيقة، يا جميل ياللي هنا، يا واحشني رد عليا،

وقال مدحت صالح للحضور أنه يوجه الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ود.خالد داغر والمتحدة على ثقتهم ودعمهم لفكرته وخروجها للنور.

يذكر أن مشروع «الأساتذة» يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقىّ، وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة، خاصة الشباب والأجيال الجديدة.