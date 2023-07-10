بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم شهدت مناقشات ساخنة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرض بقيمة 400 مليون دولار.



وأضاف عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المناقشات البرلمانية كانت تدور حول فلسفة الاقتراض المتعلقة بالمشروعات التي تعوض القروض وفوائدها، منوها بأن الأنظمة المقرضة لا تقدم منحا لأنظمة ضعيفة غير قادرة على الوفاء بالسداد.

وأكد عمرو درويش أن المشروعات القومية تحتاج لضخ عملات أجنبية، والقوى الدولية العظمى تقترض باعتبار ذلك –الاقتراض- نظاما عالميا، معلقا: «الوزير علق بثقة أنه حال عدم إتيان القروض السابقة بثمارها فيمكن للبرلمان سحب الثقة منه».

وتابع درويش: «القروض التي تأتي تكون مخصصة لمشروعات محددة، والحديث الآن على قرض جديد به تحفظات جديدة بشأن الرقابة البرلمانية بعيدا عن الخلاف والصراعات».

واستكمل: «أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون المتعلق بقرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة الاسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، وهناك لجان مختصة يرد إليها تقارير من الحكومة بشأن القروض التي تقترضها مصر، لمراجعتها ومناقشتها ومعرفة مدى فائدة القرض من عدمه».

واختتم: اليوم تمت الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الموافقة على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وكانت جلسة مثمرة.